Deputado Federal Carlos Gaguim Propõe Alterações Cruciais na Proteção de Dados Pessoais com o PL 522/2022

Por Redação

Projeto de Lei visa conceituar e regulamentar os dados neurais na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, aguardando votação na Comissão de Saúde.

O deputado federal Carlos Gaguim apresentou um projeto de lei que pode ter implicações significativas na proteção de dados pessoais no Brasil. O PL 522/2022, de sua autoria, propõe modificar a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, mais conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). A principal inovação do projeto é a conceituação e regulamentação dos chamados “dados neurais”, uma categoria de dados que até então não havia sido abordada pela legislação de proteção de dados.

Os “dados neurais” se referem a informações relacionadas à atividade cerebral e outros aspectos do sistema nervoso que podem ser capturados por dispositivos e tecnologias avançadas, como interfaces cérebro-computador e dispositivos de monitoramento cerebral. Esses dados têm o potencial de revelar informações extremamente sensíveis sobre a saúde e o comportamento das pessoas, tornando essencial a sua proteção adequada.

Atualmente, o PL 522/2022 encontra-se pronto para pauta na Comissão de Saúde (CSAUDE) da Câmara dos Deputados. Esta etapa é crucial, uma vez que a Comissão avaliará o projeto de lei e poderá recomendá-lo para votação no plenário. Se aprovado, o projeto pode se tornar uma parte fundamental das regulamentações de proteção de dados no Brasil, abrindo caminho para uma abordagem mais abrangente e atualizada em relação à coleta, armazenamento e uso de dados neurais.

A proposta do deputado Carlos Gaguim tem gerado debates intensos entre defensores da privacidade e aqueles que argumentam que a regulamentação dos dados neurais é essencial para garantir a transparência e a segurança na utilização de tecnologias avançadas. A conceituação e proteção adequada desses dados podem ter implicações profundas em setores como a saúde, a pesquisa científica, a indústria de tecnologia e a privacidade dos cidadãos.

A decisão da Comissão de Saúde será um ponto crucial para determinar o destino do PL 522/2022 e seu impacto no cenário de proteção de dados pessoais no Brasil. Os próximos passos deste projeto de lei prometem moldar o futuro da privacidade e da tecnologia no país, enquanto equilibram a necessidade de inovação com a proteção dos direitos individuais.