Por Ascom Gutierres Torquato

Segundo o candidato e deputado estadual Gutierres Torquato, a reunião que aconteceu na noite desta terça-feira, 20, no comitê do governador Wanderlei Barbosa em Palmas contou com 800 pessoas. Com a presença do candidato a vice-governador Laurez Moreira, a reunião do Deputado Estadual Gutierres Torquato marcou a agenda do candidato que mostrou a sua força na capital do estado.

“O Gutierres é um cara que chegou para mudar e resolver, ele provou isso em Gurupi e vai fazer isso em todo o estado”, destacou Adilson Fernandes, presente na reunião.

Para a estudante Daniele Mendes “Ele é jovem e já mostrou muito trabalho, ele tem meu voto porque eu acredito na capacidade dele de fazer a diferença”, disse Daniele.

“Ser recebido na capital mais amada do Brasil de tal forma me enche de alegria. Sentir esse carinho por onde temos passado em todo o Tocantins me faz querer trabalhar ainda mais e dar orgulho ao povo tocantinense”, destacou o deputado Gutierres emocionado em seu discurso.

Para Gutierres “esse foi o clima da noite, a capital em festa buscando representatividade na Assembleia Legislativa. Amigos e várias autoridades presentes marcaram a noite do dia vinte de setembro na reta final de uma caminhada para transformar o nosso Tocantins”.