da redação

Segundo o deputado eleito, Eduardo Fortes (PSD), a visita foi cordial com o intuído de apresentar sua proposta como um dos representantes de Gurupi na Assembleia Legislativa do Tocantins.

“Para isso colocamos à prefeita nosso gabinete à disposição dela para o fortalecimento do município de Gurupi, trazer os benefícios que a gente precisa. Enfim, o meu mandato, o meu gabinete está à disposição da prefeita Josi Nunes (UB)”, disse.

Aproximação com o governador Wanderlei

Apesar de ter sido eleito no partido do candidato derrotado ao Governo, Irajá Abreu, e com apoio à candidatura de Amastha e Oswaldo Stival ao senador, Eduardo Fortes disse que os palanques foram desmontados e que irá conversar com o governador reeleito, Wanderlei Barbosa (Republicanos) no sentido de promover parcerias para o desenvolvimento do Estado. “Serei parceiro em tudo que for bom para o Estado”, disse Fortes ao afirmar que não fará oposição ao governo.