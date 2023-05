Por Raquel Oliveira / Ascom deputado Eduardo Fortes

Durante visita às instalações do Hospital do Amor em Palmas, nesta quinta-feira, 04, o deputado estadual Eduardo Fortes reforçou o seu apoio à instituição.

“Enquanto cidadão e parlamentar estou a disposição para contribuir com a instituição. Contem sempre comigo”, disse ele ao lado do gestor do hospital, o engenheiro Gustavo Ruza, que apresentou todos os blocos da unidade.

O hospital vai fazer toda a diferença na vida do paciente, que além de conseguir ter acesso ao tratamento, também vai estar mais próximo de casa e de sua família.

“O hospital vai dar oportunidade para milhares de pessoas fazerem a sua prevenção e tratamento no Tocantins”, comentou o parlamentar durante a visita, destacando que muitos tocantinenses com diagnóstico de câncer têm que ir para a cidade de Barretos, em São Paulo.

De acordo com a direção do hospital, as instalações que estão sendo feitas na cidade de Palmas, vão atender o Tocantins, além de outros estado do Norte e Nordeste.

Segundo Gustavo Ruza a instituição está sendo preparada para acolher da melhor forma os pacientes. “Esses pacientes serão totalmente acolhidos e assistidos pelo o que há de melhor nesse sistema. Já está acontecendo a parte de prevenção, onde estamos fazendo preventivo de mama e colo de útero com a nossa unidade móvel”, disse.

Sobre a visita do deputado, Ruza destacou que é importante que os representantes da população conheçam pessoalmente a instituição. “Sabemos do trabalho social que o deputado desenvolve e do seu compromisso em nos ajudar”, afirmou.