Deputado Eduardo Fortes prestigia abertura da Agrosoja em Cariri do Tocantins

Por Redação

Na noite desta quinta-feira, 28, o deputado estadual Eduardo Fortes participou da abertura da 4ª edição da Agrosoja, um evento grandioso promovido pela prefeitura municipal de Cariri do Tocantins.

Ao lado do prefeito da cidade, Junior Marajo, Eduardo Fortes visitou todos os espaços do evento que reúne produtores rurais, trabalhadores do campo, empresários ligados ao setor agropecuário, além de toda a comunidade da região Sul do Tocantins.

“É um evento vitrine da agropecuária e agroindústria tocantinense. Além de movimentar a economia local, gerando empregos diretos e indiretos, reforça o potencial tocantinense no setor do agronegócio”, destacou Eduardo Fortes.

Na oportunidade o parlamentar parabenizou o prefeito Junior Marajó pela iniciativa. “É um prefeito arrojado que tem trabalhado pela comunidade Cariri. Parabéns prefeito, conte sempre com o nosso apoio e parceria”, disse.

Atrações

Entre as atrações, destacam-se os rodeios, apresentados com maestria pelo locutor Cuiabanno Lima, e os concursos que elegerão a Garota Agrosoja, Garota Rodeio e Garota Vaquejada. Além disso, haverá shows musicais ao vivo, com destaque para Bruno e Marrone, Thúllio Milionário e a dupla Diego e Victor Hugo.