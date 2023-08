Raquel Oliveira / Deputado Eduardo Fortes

Expressando a sua fé, valorização e respeito pela cultura regional, o deputado estadual Eduardo Fortes participou na manhã desta terça-feira, 15, da Missa Campal da Romaria do Senhor do Bonfim, no povoado do Senhor do Bonfim, em Natividade. No maior evento religioso do Estado, o deputado juntou-se aos milhares de fiéis vindos de todas as regiões do Tocantins e até de outros Estados.

“Um momento de fé e união entre todos os tocantinenses. É emocionante poder estar aqui, conhecendo histórias de superação, graças alcançadas e compartilhando o desejo e votos de dias melhores”, destacou o deputado que participou da missa juntamente com o governador Wanderlei Barbosa, o vice-governador Laurez Moreira, deputados federais e estaduais, entre outras lideranças políticas e da comunidade.

Eduardo Fortes também destacou o quanto eventos religiosos podem movimentar toda um povoado ou uma cidade.

“Além de promover a fé, movimentar o turismo e o comércio, o festejo gera emprego e renda”, disse.

Tradição

Com mais de 200 anos de tradição, o Festejo do Senhor do Bonfim teve início na cultura sertaneja, após um vaqueiro encontrar a imagem em cima de um toco, levá-la para a cidade de Natividade e, misteriosamente, a peça retornar ao lugar onde hoje está o Santuário do Senhor do Bonfim.