Por Redação

“A horta, que começou a ser implantada em alguns meses, já está pronta para a primeira colheita”, destacou o deputado, agradecendo a parceria com a Paróquia São Francisco de Assim, por meio do Padre Thiago Zanardi, e as lideranças Djalma Falcão e Ronny César.

“Uma tonelada de frutas, legumes, verduras e hortaliças serão distribuídos durante a inauguração”, adiantou o deputado.

O projeto Horta Comunitária existe há mais de sete anos. Ao todos 14 hortas já foram implantadas pelo deputado e outras quatro estão em implantação. Semanalmente milhares de famílias da região Sul do Tocantins são atendidas gratuitamente pelo projeto, recebendo legumes, verduras hortaliças e frutas de qualidade.