Por Raquel Oliveira

“Horta concluída, inaugurada e produzindo”, destacou o deputado estadual Eduardo Fortes ao anunciar a inauguração de mais uma horta comunitária, desta vez no distrito de Bahianopolis, município de Araguaçu. A primeira entrega dos hortifrútis produzidos no local foi realizada nesta quarta-feira, 23, e atendeu mais de 60 famílias.

“Juntos estamos fazendo a diferença. É com a parceria de líderes comprometidos com a comunidade que estamos ampliando projetos e atendendo as famílias que mais precisam”, destacou o deputado agradecendo o apoio e parceria das lideranças locais Stefferson Camargo, Jurandir Ribeiro, Cardoso Milhomem e Lucas Pereira na implantação da horta.

O parlamentar finalizou comemorando. “Mais um compromisso feito e cumprido. Seguimos o nosso trabalho sempre buscando atender da melhor forma a população”, disse.