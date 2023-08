Share on Twitter

Por Redação

“Juntos vamos combater à fome no Tocantins”, destacou o deputado estadual Eduardo Fortes na manhã desta quarta-feira, 09, na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), durante lançamento da campanha de arrecadação de alimentos e brinquedos “Tocantins Sem Fome”.

Ao lado do presidente da Casa, deputado Amélio Cayres, Fortes parabenizou a iniciativa da amiga de parlamento Janad Valcari por propor a campanha de arrecadação. “Todos podemos contribuir e fazer a diferença na vida de milhares de famílias tocantinenses”, disse ele.

Atuante no combate à fome no Tocantins, Eduardo Fortes defende e propõe constantemente ações e projetos pontuais na área. Na prática, com o programa de sua autoria “Tocantins Sem Fome”, o parlamentar tem projetos em execução e outros em elaboração.

“O projeto Horta Comunitária, que existe há mais de sete anos foi expandido recentemente e conta com novas unidade em implantação. Já atendemos milhares de famílias semanalmente em Gurupi e região Sul do Estado ao entregar gratuitamente hortifrútis e garantir uma alimentação mais saudável e nutritiva”, detalhou ele destacando também o projeto de sua autoria, o Sopão Solidário, que foi ampliando e atende mensalmente mais de 500 famílias.

Ele ainda comentou sobre a campanha de arrecadação de alimentos idealizada por ele e que teve início há alguns meses e já conta com o apoio de várias empresas, prefeituras, instituições públicas e privadas.

Atuação

Por iniciativa do parlamentar diversos requerimentos foram aprovados na Aleto, solicitando que o Executivo avalie a criação do programa Tocantins Solidário; programa de Combate à Fome e ao Desperdício de Alimentos; programa Tocantins Livre da Fome; projeto Viva Leite; estabelecimento de convênios com os municípios tocantinenses para implantação das Hortas Comunitária; entre outros.