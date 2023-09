Deputado Eduardo Fortes agradece a presença de lideranças e comunidade em seu aniversário

Por Redação

Ao lado da comunidade e lideranças políticas o deputado estadual Eduardo Fortes comemorou o seu aniversário no último domingo, 26, no setor Bela Vista, em Gurupi. Mais de três mil pessoas prestigiaram a festa realizada juntamente com a edição especial do torneio Atleta do Amanhã.

“Agradeço de coração cada presença. O meu melhor presente foi a participação de cada um de vocês”, disse emocionado o deputado.

Entre as lideranças presentes estavam o vice governador Laurez Moreira; o presidente da Assembleia Legislativa, Amelio Cayres; os parlamentares Wiston Gomes, Luciano Oliveira e Janad Valcari; deputado federal Carlos Gaguim; os prefeitos de Gurupi, Josi Nunes, e de Cariri, Junior Marajó; vereadores, lideranças da região, amigos, colaboradores e a comunidade em geral.

Campeão

O grande campeão do torneio Atleta do Amanhã foi o time B13 de Gurupi que venceu a Família Campo Bello por 1 x 0.