da redação

Uma das principais atividades do dia foi a inauguração do refeitório do 4º Batalhão de Polícia Militar (4BPM). O espaço foi totalmente reformado e ampliado, proporcionando melhores condições para a alimentação dos policiais que atuam na região. Ao lado de sua esposa Leila Bonagura, o deputado destacou a importância de investir na infraestrutura das forças de segurança, visando garantir melhores condições de trabalho para os profissionais e, consequentemente, um serviço de qualidade para a população.

Além disso, ocorreu a entrega de kits do Ruraltins (Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins) e da Seagro (Secretaria de Estado da Agricultura) para os agricultores da região. Esses kits visam fortalecer o setor rural, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social dos agricultores familiares.

Outra inauguração de destaque foi a do refeitório da Escola Estadual Bom Jesus, que irá beneficiar os estudantes da instituição com um espaço adequado para as refeições. O deputado Eduardo do Dertins ressaltou a importância de oferecer uma alimentação de qualidade aos alunos, garantindo que eles tenham condições ideais para o aprendizado.

A comitiva também visitou o Centro de Ensino Médio de Gurupi, onde puderam conhecer as instalações da escola e dialogar com estudantes e professores. Ao final da agenda, o deputado Eduardo do Dertins expressou sua satisfação em participar dessas ações em parceria com o governo do estado e a prefeitura de Gurupi. “Essa visita reforça o compromisso dos representantes políticos em acompanhar de perto as necessidades da comunidade e buscar soluções efetivas para os desafios enfrentados pelo município de Gurupi e região”, disse o deputado.