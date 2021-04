Araguaína e Gurupi, segunda e terceira maiores cidades do Tocantins e Araguatins, centro do bico do papagaio, poderão contar com o serviço de impressão do documento de identidade emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado.

por Redação

A solicitação apresentada em plenário na tarde desta terça-feira, 06, pelo Deputado Jorge Frederico (MDB) questiona a demora na emissão do documento nesses municípios, que dependem que impressão do documento seja feito na capital, causando lentidão no processo.

Jorge Frederico lembra que Gurupi atende a região sul do estado, Araguaína a região norte e Araguatins todas as cidades do bico do papagaio e cidades circunvizinhas, o que justifica a necessidade deste serviço.

O parlamentar contestou que na capital o contribuinte tocantinense recebe seu documento em 24 horas, enquanto nos demais polos o prazo chega a superar 30 dias. “Araguaína e Gurupi são municípios pólos de desenvolvimento que podem resolver essas demandas. Isso vem a longos anos e entendo que a gente precisa de uma atualização, é importante garantir que as populações de todas as regiões do Estado tenham acesso célere aos serviços prestados”, defendeu Jorge Frederico.