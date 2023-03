Por Redação

Segundo a parlamentar, a Comissão tem como finalidade representar uma parcela da sociedade tocantinense cuja evangelização é a principal ferramenta para reforçar a importância da fé nas pessoas que mais precisam.

“Trata-se de um segmento da sociedade que atua ajudando o próximo, tirando pessoas do mundo das drogas, do álcool e até mesmo da depressão, com o objetivo de aliviar sofrimentos a todos praticantes”, afirmou a parlamentar.

Janad requer também com urgência o patrulhamento policial militar na região sul de Palmas. “Tal solicitação se faz necessária tendo em vista o aumento do número de assassinatos e de roubos presenciados na região sul da capital”, diz o documento.

A deputada requer ainda, com urgência, que o Governo do Estado viabilize estudos para implantação do projeto “Semeando as Cidades”, com objetivo de fomentar a economia solidária na produção de alimentos nos municípios tocantinenses.

Em mais três requerimentos, a parlamentar aponta as seguintes urgências: obras de pavimentação de rodovia na TO-010, entre Tocantínia e Lajeado; recuperação da sinalização da rodovia Laurez Moreira, que liga Gurupi a Dueré; pavimentação asfáltica da rodovia TO-010, que interliga o trecho dos municípios de Tocantínia a Pedro Afonso, e a construção de uma quadra poliesportiva coberta na Escola Estadual Adelaide Francisco Soares, no município de Jaú do Tocantins.