Por Redação

Faltando menos de 20 dias para as eleições de 2022, a campanha da senadora Kátia (Progressistas) recebeu um reforço de peso e histórico: depois de oito anos, o ex-governador Marcelo Miranda e a deputada Federal Dulce Miranda voltam a caminhar ao lado de Kátia em busca da reeleição da parlamentar. Marcelo disputa uma cadeira na Assembleia Legislativa e Dulce quer renovar o mandato na Câmara dos Deputados em Brasília. O anúncio aconteceu em um evento nesta quarta-feira (14) em Palmas, que contou também com a presença da prefeita da Capital, Cinthia Ribeiro.

“Nós estivemos juntos em 2006, em 2014 e agora estamos novamente unidos em 2022. E mais uma vez teremos uma caminhada vitoriosa. Em 2006 foi uma luta grande, dificuldades enormes. Parecia tudo tão impossível. Mas nós fomos lá e conseguimos uma vitória gloriosa sem atacar ninguém, buscando as pessoas e fazendo uma campanha propositiva”, destacou Kátia ao agradecer o apoio do casal Miranda e do MDB.

Kátia e Marcelo Miranda foram fortes aliados em eleições que marcaram a política tocantinense. Agora, ao lado da deputada Dulce Miranda, selam um compromisso que tem como objetivo cuidar de gente e dar prosperidade ao Tocantins. “O importante é entender que esse ato hoje é um gesto pela grandeza do nosso Estado”, enfatizou Marcelo.

“A nossa decisão foi tomada em poucas horas porque nós sabemos como fazer a boa política. Chegamos neste momento satisfeitos, por tomarmos uma decisão a favor de uma pessoa que tem uma folha de serviços prestados no Tocantins e no Brasil, como a senadora Kátia. Por isso que estou aqui, tranquilo e sereno para dizer que a partir de hoje o MDB integra a sua chapa, senadora, de corpo e alma”, disse Marcelo.

Figura importante na reaproximação dos dois grupos, a deputada federal Dulce Miranda, lembrada até hoje pelo trabalho desenvolvido na área social enquanto primeira-dama e também na Câmara dos Deputados, destacou que o mote da campanha de Kátia “Cuidar de gente”, foi um dos principais fatores para que ela tomasse a decisão de apoiar a senadora.

“A senadora é uma mulher que faz a diferença por onde passa porque se posiciona, e ouço isso de cada prefeito e líder que nos apoiam. Brasília terá duas mulheres combatentes pelas famílias tocantinenses que estão carentes de abraço e de aconchego. Por isso não tenho dúvidas que mais uma vez você retorna ao Senado, porque a sua missão ainda não terminou”, declarou a deputada e candidata à reeleição, Dulce.

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, que recentemente anunciou apoio à senadora Kátia, comemorou o anúncio desta quarta-feira e falou da sua disposição de fortalecer o projeto político em prol do Tocantins.

“Eu costumo dizer que não há velha ou nova política, existe a forma correta e boa de se fazer política. E uma das formas corretas de se fazer política é entender que pode em alguns momentos pode haver divergência, mas sempre com carinho e respeito.

Em um dos momentos mais aplaudidos da noite, a senadora Kátia lembrou o afastamento entre ela e Marcelo e chegou a pedir desculpas ao ex-governador. A partir de agora, na reta final da eleição, Kátia caminha com mais um grupo de peso, com história no Estado e coloca combustível na corrida para continuar representando o Tocantins no Senado Federal.

Para reforçar o tamanho do apoio do partido presidido por Marcelo Miranda à Kátia, o evento também contou com a presença do tesoureiro do MDB, Herbert Barros (Dr. Buti), da presidente do MDB Mulher coronel Patrícia Amaral, do secretário geral e presidente do MDB Jovem Pedro Avelino, do vice-presidente do partido Dr. Jacques Silva, além de candidatos emedebistas à Câmara e à Assembleia.