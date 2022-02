Por Redação

Em reunião na noite desta sexta-feira, 4, em Palmas, a deputada federal Professora Dorinha e o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, fizeram uma visita ao empresário Edison Tabocão, em Palmas. O encontro foi motivado pelo expoente na política do Tocantins protagonizado por Edison. Os três conversaram sobre projetos e que marca o início do debate sobre a formação de um grupo político para concorrer no pleito.

“O que nos une aqui é a preocupação com o Tocantins. Nosso estado é forte, é novo, e temos grandes oportunidades de garantir trabalho, renda, e logicamente, Edison Tabocão é um empresário reconhecido no país inteiro, coloca a sua experiência à disposição do Estado e acho que nós temos uma enorme oportunidade”, ressaltou a deputada Dorinha durante o encontro.

Laurez Moreira destacou que o momento é de discutir os projetos e reconhecer valor das pessoas que se destacam como lideranças. “É evidente que a deputada Dorinha e Edison Tabocão têm muito a contribuir com o desenvolvimento do Estado. São duas lideranças fortes e muito respeitadas e eu considero importante discutir os projetos que nós temos para o Tocantins. Edison é um empreendedor que merece reconhecimento”, afirmou o ex-prefeito.

O encontro entre os três durou cerca de quatro horas. Para Edison Tabocão, a visita das duas lideranças foi de grande valor e concorda com a construção de um ideal político para, segundo ele, “fomentar o Estado, dar nova visibilidade para o Estado”. Tabocão admitiu que iniciar na política com a abertura do diálogo proposta por líderes experientes no setor o motiva muito.

Edison fez referência à gestão de Laurez enquanto prefeito, e à deputada Dorinha, como gestora da Educação no Estado. “São duas pessoas muito reconhecidas por suas atuações e considero que somos três pessoas de gestão com visão de desenvolvimento”, destacou o empresário.