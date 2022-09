Por Ascom PSB

Por abuso de poder econômico e político, o Partido Socialista Brasileiro entrou com uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) pedindo a inelegibilidade do atual governador e candidato à eleição, Wanderlei Barbosa, do seu vice na chapa, Laurez Moreira, e da candidata ao senado, Professora Dorinha. A ação foi protocolada no início da tarde desta quinta-feira, 29, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-TO).

Conforme a assessoria do partido, a ação denuncia ocorrência de doação eleitoral no valor de R$ 50 mil, realizada pela empresa Hosptech Comércio de Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda, que é fornecedora do Governo do Estado.

Outra denúncia feita na Ação é quanto à contratação de mais de 15 mil pessoas, apenas nos três meses que antecederam o fim da janela de nomeações antes de iniciar-se o período vedado pela lei eleitoral. Um dos contratados temporariamente, aparece como doador da campanha de Wanderlei Barbosa, tendo doado R$ 10 mil.

A contratação de possíveis cabos eleitorais via empresas terceirizadas que prestam serviços ao Governo do Estado, também é denunciada. Um exemplo é o contrato firmado com a empresa UNI-SOS Emergências Médicas Ltda para serviços ambulatoriais, no valor

total de mais de R$ 40 milhões. O referido contrato diz respeito a locação de veículos com motoristas, sendo que o Governo Estado possui tais profissionais em seu quadro de servidores.