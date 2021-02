Os trabalhos no plenário já começam nesta semana depois de recesso entre os dia 06 a 31 de janeiro, conforme prevê a Lei Orgânica do Município.

Por Redação

A Câmara Municipal de Gurupi divulgou nesta segunda-feira, 01, o calendário oficial de Sessões Ordinárias que ocorrerão durante o mês de Fevereiro. Segundo a Coordenação Legislativa, ficou definido que terá sessões nos dias: 02, 03, 09, 11, 23 e 25. Uma das novidades é o retorno das atividades no período noturno, que acontecerá nos dias 11 e 25 às 19 horas.

“A partir do mês de fevereiro teremos duas sessões no período da noite, assim daremos oportunidade para que a população gurupiense possa acompanhar os trabalhos da nossa Casa de Leis. Conto com a participação de todos. Dia 11 e 25 Fevereiro às 19h e o restante dos trabalhos no plenário seguirá normalmente pela manhã, às 09h”, ressaltou o presidente Rodrigo Maciel.