por Wesley Silas

O PLS comandando no Tocantins pelo governador Mauro Carlesse e o DEM comandado pela deputada federal Dorinha Seabra bateram o martelo do nome do novo partido onde foi definido “União Brasil” e o número 44 será usado, substituindo o 17 do PSL e 25 do DEM.

De correntes antagônicas, a fusão das siglas deixará dúvidas como se dará o futuro políticos de lideranças regionais, como o governador Mauro Carlesse e a deputada Dorinha Seabra, ambos costuram candidaturas a única vaga ao senado federal concorrendo com a senadora Kátia Abreu (PP).