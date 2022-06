A movimentação política em torno das eleições 2022 estão a todo vapor, de olho em uma vaga na assembleia legislativa do Tocantins, o suplente de deputado estadual, e delegado de polícia, Rérisson Macedo, anunciou que vai dobrar com o advogado e pecuarista Alexandre Guimarães, que vai concorrer a uma vaga na câmara federal.

da redação

Delegado Rérisson ficou como primeiro suplente nas eleições 2018, em sua coligação, e já chegou a assumir o mandato na assembleia legislativa, apresentando diversos projetos e requerimentos em prol da população Tocantinense.

O anúncio da parceria entre os pré-candidatos, aconteceu no último sábado, em um café da manhã realizado por Rerisson e seus apoiadores, em Araguaína. “O Alexandre é um grande amigo, estamos caminhando de mãos dadas neste projeto do Rérisson e Alexandre, vamos construir muita coisa boa”. Disse Macedo, entusiasmado com a parceria

Já o pré-candidato Alexandre Guimarães ressaltou a experiência do delegado, e seu compromisso com o estado “Essa parceria mescla a juventude com a experiência, Rérisson já mostrou que tem compromisso com o Tocantins, e é ao lado de bons homens que vamos construir um Tocantins melhor”.

Delegado Rérisson é filiado ao PSD, e Alexandre Guimarães é filiado ao REPUBLICANOS.