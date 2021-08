A juventude do movimento democrático brasileiro no Tocantins, comunicou que se prepara para lançar no estado do Tocantins, neste mês de agosto o pacto pela juventude.

“O objetivo segundo o órgão partidário é atuar junto aos candidatos a cargos eletivos, em todos os níveis para que estes formalizam o seu compromisso com a juventude. A proposta do MDB jovem é discutir a volta de um governo humanizado”, informou.

De acordo com os líderes, serão montados polos regionais em cidades de maior porte para que possam servir de base para a aproximação da juventude. Araguaína, Colinas, Dianópolis, Colinas, Gurupi, São Félix do Tocantins, dentre outras receberam a caravana da juventude do MDB para iniciação do projeto, que contemplará em seguida todas as cidades tocantinenses.

A discussão da formatação do projeto iniciará em agosto e deverá finalizar em dezembro com o lançamento do pacto pela juventude do Tocantins. O grupo também visitará a imprensa estadual para apresentar a metodologia do trabalho do MDB jovem.

Déjà-vu’

O “Pacto pela Juventude” espelha na estratégia do ex-governador Marcelo Miranda lançada em 2006 no programa “Governo Mais Perto de Você”. Naquela ocasião, foram distribuídos mais de 80 mil óculos que levou a primeira cassação do ex-governador por abuso de poder político nas eleições de 2006 no julgamento em que o então presidente do TSE, ministro Ayres Brito disparou a frase: “São óculos a perder de vista” — provocando gargalhadas na plateia em junho de 2009.