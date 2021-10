Por Redação.

Nascido em Riachão (MA), Kita Maciel, 60 anos, tem longa trajetória profissional e de atuação no Direito do Tocantins. Ele mora na região do antigo Norte Goiano muito antes mesmo da criação do Estado, ainda nos anos 1960.

Além de mirar uma vaga na Assembleia e trabalhar para que Gurupi volte a ter representatividade no Legislativo Estadual, Kita Maciel se soma ao projeto do presidente estadual do Podemos, Ronaldo Dimas, pré-candidato a governador do Tocantins.

“Tive uma conversa franca com Dimas e vejo nele um gestor muito preparado para comandar o governo do Estado. Acredito que ele fará uma ótima gestão”, salientou Kita Maciel, ao destacar a experiência de Dimas, prefeito por duas gestões consecutivas em Araguaína (2013-2020).

Casado há 35 anos, pai de dois filhos e avô de dois netos, Kita Maciel possuí uma militância histórica no Direito. Ele já foi conselheiro federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins) e diretor-tesoureiro da subseção da instituição em Gurupi. Também já foi membro do Conselho Superior da Defensoria Pública e atualmente é defensor público de classe especial.

Tanto na campanha, quanto no mandato de deputado estadual, as bandeiras de Kita Maciel serão a defesa de iniciativas em prol da justiça social e da ética na política.