Share on Twitter

Share on Facebook

Durante seu aniversário, o senador Eduardo Gomes, reuniu boa parte da cúpula política tocantinense e vários de seus colegas senadores, ele articulou em um mesmo ambiente membros das mais diversas vertentes políticas do Tocantins e declarou seu apoio a Ronaldo Dimas ao governo do Tocantins.

da redação

Participaram do evento o ex-governador Marcelo Miranda (MDB), o deputado Eduardo Siqueira Campos, Deputados federais Tiago Dimas, Osires Damaso, Gaguim, Dorinha e Eli Borges, senador Irajá, o ex-Senador Ataídes de Oliveira, ex-deputado Maurício Rabelo além de prefeitos e vereadores.

“Defenderei nos 139 municípios o que acho certo e estou com Ronaldo Dimas. Vou visitar cada prefeitura, cada distrito e cada câmara levando a bandeira do Ronaldo. Será uma oportunidade de termos um governo que vai finalizar o mandato”, disse Gomes durante festa do seu aniversário.