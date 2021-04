Por Wesley Silas

Apesar da pouca audiência, as Sessões ordinárias transmitidas na TV Câmara no canal da Youtube é um meio para que os gurupienses possam avaliar a atuação seus representantes. Na Sessão desta terça-feira, 13, um dos principais debates envolveu a vereadora Marilis Fernandes (PP) e ex-líder do ex-prefeito Laurez Moreira (PSDB) e o vereador Ivanilson Marinho (SD), atual líder da prefeita Josi Nunes (PSL) e teve como protagonista a visita do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Tocantins (Gaeco/MPTO) na Secretaria Municipal de Saúde para juntar documentos para apurar a compra de mais de R$ 2.3 milhões com recursos do Covid em 2020.

A polêmica envolvendo os dois líderes (oposição e situação) saiu do plenário da Câmara e irrigou em grupos de WhatsApp com desabafos da ex-líder do Poder Executivo Municipal ao atual líder. A vereador Marilis aproveitou o espaço para criticar a terceirização da limpeza urbana, assim como da UPA em 2021.

A discussão seguiu em outro grupo, ocasião em que o vereador Ivanilson defendeu que o bate-boca iniciou no Plenário da Câmara de Vereador após ele “indagar” sobre cobra no valor de R$ 2,3 de material com recurso da Covid-19 pela Secretaria Municipal de Saúde na gestão do ex-prefeito, resultando a busca de documentos pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Tocantins (Gaeco/MPTO). Marilis não retrucou.