Eduardo Fortes (PSDB) e Gutierres Torquato (PSB) fazem parte do grupo do ex-prefeito Laurez Moreira (PSDB). Após protagonizarem na sucessão municipal com derrota em 2020, o braço forte dos dois continua sendo o assistencialismo com doação de alimentos e presentes para crianças num momento em que a gestão da prefeita Josi Nunes (PROS) buscar corrigir gargalos da gestão municipal, principalmente na infraestrutura e na saúde pública do município.

por Wesley Silas

Não é segredo que há apenas um espaço para os dois, caso for levando em conta uma possível disputa ao cargo de deputado estadual em 2022, visando assim uma dobradinha com o ex-prefeito Laurez Moreira, considerado como nome forte na disputa à Câmara Federal. As articulações às eleições de 2022 acontece no momento em que a prefeita Josi Nunes (PROS) enfrenta grandes desafios para corrigir e estruturar a saúde municipal, em meio a fragilidade da população nesta segunda onda da Covid-19 com novas variantes e crescimento nunca antes visto, desde que surgiu a pandemia em 2020. Assim sendo, o cenário do grupo político de Josi Nunes não permite, neste momento, condições de investir em algum nome para representar Gurupi na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal.

Eduardo Fortes se desponta no grupo de Laurez

Nos últimos meses, o ex-vereador, Eduardo Fortes (PSDB) tem sido o principal nome cotado para fazer dobradinha com o ex-prefeito Laurez Moreira (PSDB) como deputado estadual e federal, respectivamente, caso Laurez não faça parte da majoritária estadual. Desde que perdeu as eleições, Eduardo Fortes não abandonou seu projeto social de hortas comunitárias, doações de cestas básicas e de brinquedos às famílias em vulnerabilidade social, podendo assim, reeditar a eleição de 2020 em 2022, na qual perdeu como vice de Gutierres contra a chapa de Gleydson Nato (PTB) e Josi Nunes (PROS), podendo ter o vice e secretário de Ação Social, Gleydson Nato como principal adversário, caso Nato desenvolva uma gestão de excelência com programas sociais sólidos.

Gutierres busca reconquistar espaço

Enquanto isso, o ex-secretário municipal de Saúde e candidato derrotado para prefeito de Gurupi, Gutierres Torquato, terminou 2020 com uma derrota, não aproveitou o momento em que representou Secretarias como a da Saúde para deixar uma marca/projeto de gestão voltado à assistência social e iniciou 2021 conseguindo eleger o presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Maciel (PSL), depois perdeu a maioria na Câmara e se ausentou por alguns meses do público que o elegeu. Contudo, nos últimos dias tem começado a movimentar suas redes sociais relembrando momento em que ele foi Secretário de Saúde e promovendo ato solidário no dia do seu aniversário com distribuição de alimentos às famílias carentes.