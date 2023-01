Por Wesley Silas

Foi publicado no Diário Oficial da Prefeitura de Gurupi, desta segunda-feira, 30, a substituição do Secretário Municipal de Governo, Sérgio Vieira Marquez – o Soró, que passou a responder pela Secretário Municipal de Juventude e Esportes, enquanto Silvério ocupará o cargo de Soró.

Com visão clara de como funciona a política, tendo como seu inspirador o estadista, Jacinto Nunes, a prefeita de Gurupi Josi Nunes engrenou sua gestão ao conseguir a liberação mais de uma centena de milhares de reais em parcerias por conseguir ouvir e reivindicar das forças políticas elencando em suas falas as prioridades sociais e dando continuidade aos trabalhos do seu antecessor, o vice-governador Laurez Moreira.

Visão de parceria, sem a régua da política partidária…

Com diplomacia, Josi Nunes caminha com leveza no Palácio Araguaia, apesar de não ter apoiado do governador Wanderlei Barbosa, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Da senadora eleita, Dorinha Seabra (UB), Josi conseguiu R$ 10 milhões para construção de uma nova rodoviária e R$ 5 milhões para investimentos no monitoramento da cidade, assim como da senadora Kátia Abreu que sinaliza deixar mais de R$ 10 milhões entes de término do seu mandato. Tem ainda R$ 9,3 milhões para pavimentação em CBUQ de várias ruas e avenidas, sendo R$5 milhões do deputado Gaguim entre elas a Avenida D. Do senador Eduardo Gomes (PL), a prefeita conseguiu, em parceria com o deputado Gaguim, mais de 40 milhões, para construção, já em andamento, de duas grandes obras na parte Oeste da cidade (margem direita da BR-153, sentido Goiânia), sendo elas a Estação da Cidadania e a via Leste-oeste da cidade dando sequência à Avenida Beira Rio, na marginal do córrego Mutuca.