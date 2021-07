por Wesley Silas

Na manhã desta terça-feira, 27, Osires Damaso, reuniu com 09 dos 15 vereadores da cidade na Câmara Municipal. Em seguida, visitou a prefeita Josi Nunes (PSL) para acertar o destino de uma emenda vultuosa para o município e o empresário Oswaldo Stival (PSDB).

Em Gurupi, o deputado federal aproveita o bom relacionamento que tem com os vereadores e com o ex-prefeito Laurez Moreira (PSDB) e com a prefeita Josi Nunes (PSL) para anunciar sua intenção de disputar o Palácio Araguaia nas eleições de 2022. Em entrevista ao Portal Atitude, o parlamentar também manifestou favorável à polêmica PEC da lei eleitoral do ‘Distritão’ que extingue o sistema proporcional de votação e favorece os candidatos mais votados e os mais conhecidos e a PEC 135/2019 do voto impresso redigida pela deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) e tem como maior defensor o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“Irei visitar a prefeita Josi Nunes, o grande amigo Oswaldo Stival e demais líderes que vão está me recebendo com uma lista extensa de companheiros. Sei que hoje não vai dá para visitar todos, mas estou aqui pronto para dar este início de trabalho na cidade de Gurupi. Quero discutir com a prefeita Josi Nunes, os vereadores e os demais líderes para que eu possa trazer uma emenda mais significante para Gurupi para construir uma obra de maior impacto”, disse.

Confira a íntegra da entrevista: