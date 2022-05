Por Régis Cáio

O deputado federal Osires Damaso (PSC) esteve nesta quinta-feira (19) visitando a prefeita de Gurupi Josi Nunes e pediu apoio da gestora em prol de seu projeto político visando o Palácio Araguaia.

A informação foi confirmada ao Portal Atitude pelo ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha (PSB) que também participou da reunião juntamente com o ex-vereador de Palmas, Tiago Andrino. Amastha já declarou apoio a pré-candidatura de Damaso ao governo.

“A reunião foi muito muito boa com um clima cordial e falando daquilo que mais me encanta que é projetos para o desenvolvimento do Estado e o Damaso representa muito bem isso e eu me coloquei à disposição para colaborar com a gestão da melhor maneira possível no que for necessário e mostrar também a importância de apoiar candidatos a estadual e federal da região que tenham verdadeira possibilidade de ter um mandato, não para ser escadinha de ninguém, mas com verdadeiras possibilidades de serem eleitos e aumentar a representatividade da região que tanto precisa de deputados estaduais e federais”, disse Amastha ao Portal Atitude.

Para a deputa Josi o seu compromisso político com o deputado Carlos Gaguim, impede ela apoiar outro candidato a deputado federal e que a visita do pré-candidato ao governo do Tocantins, Osires Damaso (PSC) ele disse que ele mostrou está 100% decidido a disputar a vaga de governo do Tocantins, caso contrário, ele afirmou aos presentes que não irá disputar a eleição deste ano.