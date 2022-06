Por Redação

Segundo Damaso, as cavalgadas reúnem “cultura, fé e tradição e são um momento também de celebrar o orgulho de ser tocantinense”. Em Guaraí, ele foi recebido pela população, por lideranças políticas municipais e pela prefeita Fátima Coelho, que percorreu as ruas da cidade ao lado dele durante a cavalgada. Em Paraíso, sua cidade, ele contou com a companhia de amigos, aliados de longa data e do prefeito Celso Morais.

Ao prestigiar as cavalgadas pelos municípios do Tocantins, Damaso demonstra que valoriza os costumes e tradições dos tocantinenses. “Nosso Estado tem uma grande riqueza cultural que precisa ser preservada. Nossas manifestações culturais precisam ser incentivadas pelo poder público, tanto municipal quanto estadual. Preservar nossas raízes, mantendo viva a nossa história, é também uma forma de investir no nosso futuro”, destacou o pré-candidato ao Governo Estadual.

Centenas de pessoas participaram das cavalgadas em Guaraí e Paraíso. Além de promover a cultura, os eventos representam momentos de lazer para a população e movimentam a economia e o comércio local.