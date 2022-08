Por Redação

O empresário disse que vai avaliar a proposta e dará a resposta nos próximos dias, antes da convenção do PSC, marcada para a próxima sexta-feira, 5. Com o convite, Damaso dá um importante passo para a formação de sua chapa. Ao escolher Tabocão, ele demonstra que é um homem de visão, bem articulado e atento ao cenário eleitoral do Estado.

Com uma pré-campanha em ascensão, Osires Damaso se tornou um político cobiçado por lideranças que sonham em entrar na disputa e querem ter chance real de vitória. No entanto, com o apoio oficial do PSD, declarado pelo senador Irajá Abreu, que é o presidente regional da legenda, a composição com Tabocão seria natural e demonstraria prestígio ao partido e reconhecimento pelo apoio recebido.

A chapa encabeçada por Damaso caminha para importantes definições e as conversas seguem em ritmo acelerado. Caso se confirme a aliança com Tabocão na vice e Ataídes no Senado, o tocantinense terá uma opção interessante, uma chapa formada por três perfis bem parecidos e alinhados: políticos sérios e empreendedores, gestores e geradores de emprego que conhecem bem o Tocantins e as necessidades da população.