O deputado federal Osires Damaso (PSC) e pré-candidato ao governo do Tocantins afirmou que está selado a aliança entre o PTB e o PSC para 2022.

Por Régis Caio

Damaso esteve reunido com o presidente do PTB nacional, Roberto Jefferson, e com o presidente do partido no Tocantins, Alex Kawano.

“Neste importante encontro o PTB nacional sela apoio e autoriza o PTB do Tocantins a compor com o PSC no apoio a minha pré-candidatura a governador do Tocantins”, disse o deputado.