Por Régis Caio

Secretária na gestão do ex-prefeito Laurez Moreira, a professora Cristina Donato reuniu em sua residência amigos e políticos de Gurupi e região em prol da pré-candidatura do presidente da Assembleia Legislativa, Toinho Andrade, para deputado federal. Durante evento, Toinho disse que é de Gurupi e que planeja representar a cidade e todo estado com sua pré-candidatura.

“Muitos falam que irão votar em que é daqui de Gurupi, e eu sou. Tenho vínculos aqui, meu pai já foi político nesta cidade e tenho familiares nesta terra”, declarou Toinho.

Já Cristina mostrou que não estará acompanhando o grupo do ex-prefeito Laurez Moreira e declarou que vai trabalhar bastante para levar Andrade a Câmara Federal. “Nesta noite surge um grupo em prol da sua pré-candidatura e não tenho dúvidas que teremos sucesso”, disse.

O evento reuniu ainda os prefeitos de Formoso do Araguaia, Heno Rodrigues, de Lagoa da Confusão, Dr. Thiago, o presidente da Câmara de Formoso, Felipe Sousa, os vereadores de Gurupi, Débora Ribeiro, Matheus Monteiro e Rodrigo Ferreira e os ex-vereadores Adalberto Antero e Zé Henrique.