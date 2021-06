Luiz Henrique Machado

Uma criança de cinco anos de idade ficou algumas horas dentro de uma cisterna de aproximadamente 12 metros de profundidade, após cair no local, na manhã desta terça-feira, 01. O caso foi registrado no Setor Pouso Alegre, em Paraíso do Tocantins, região central do estado, cerca de 60 km de Palmas.

Os bombeiros militares da 3° Companhia foram acionados pela mãe de Arthur Pereira Sena, por volta das 9h. Toda a operação durou cerca de 30 minutos.

Segundo os bombeiros que atenderam a ocorrência, o poço tem cerca de um metro de lâmina d’água e a criança ficou sobre pedaços de madeira e segurando numa corda lançada por vizinhos, logo após Arthur cair no local.

A mãe do menino não soube explicar como Arthur caiu na cisterna. O garoto teve ferimentos leves e foi conduzido para o Hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Para o resgate, os bombeiros militares usaram uma técnica chamada de multiplicação de força, em que montam um tripé e fazem a descida de um militar pela corda, e o içamento da vítima em seguida.

Crédito: Divulgação/CBMTO

– Militares do Corpo de Bombeiros resgatam de criança de cisterna em Paraíso do Tocantins