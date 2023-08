Share on Twitter

por Wesley Silas

A prefeita de Figueirópolis, Jaqueline Pereira, depois de se voltar contra o seu criador, o ex-prefeito Fernandes Martins Rodrigues, corre o risco de perder a força nas próximas eleições com o anúncio do apoio do ex-prefeito de Figueirópolis Fernandes Martins Rodrigues à pré-candidatura de José Fontoura Primo, o Fontoura.

“Estamos contando com o apoio do ex-prefeito Fernandes que será um marco para a história de Figueirópolis que não estivemos na eleição passada e vamos confirmar o Fernandes com o grupo dele”, disse Fontoura.

Nas eleições passadas Jaqueline, com a força política de Fernandes, venceu Fontoura com 54,89% (1.947) dos votos contra 45,11% (1.600) na cidade onde Fernandes é considerado a principal liderança e uma mostra aconteceu nas eleições de 2016 quando ele se elegeu com 71,97% dos votos.

“A política é muito dinâmica e em 2020 a gente este com a atual prefeita e sentimos hoje a necessidade de mudança e como eu não pretendo ser candidato resolvi hipotecar o meu apoio ao Fontoura e vamos estar junto e vou apoiá-lo”, disse o ex-prefeito Fernandes que é irmão do Secretário Executivo da Educação, Edinho Fernandes.