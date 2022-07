por Wesley Silas

O cenário confuso que lembra a Torre de Babel começa a clarear com a aproximação das convenções partidárias que devem ser realizadas entre os dias 20 de julho e 05 de agosto e assim serão definidas as candidaturas majoritárias e proporcionais, esquentando, de vez, o clima das eleições em contagem regressiva para as campanhas reduzidas (45 dias) para que iniciam no dia 16 de agosto.

Quem será o vice de Wanderlei

Segundo apurou o Portal Atitude, o nome do ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira (PDT) deverá ser anunciado como vice do governador Wanderlei Barbosa no próximo dia 27 em Gurupi no Clube da Caixa Econômica Federal.

Nome de Damaso pega musculatura

O deputado federal e pré-candidato ao governo do Tocantins, Osires Damaso (PSC), tem mostrado que sabe mexer o caldeirão das lideranças regionais e fortaleceu após ele ter recebido o importante apoio do senador e presidente do PSD no Tocantins, Irajá, que levou na carta da manga o apoio de mais de 50 prefeitos do seu partido.

Em meio às conversas de bastidores a presença de Damaso na região sul, fontes do Portal Atitude ligada ao pré-candidato garantem que Irajá resolveu apoiá-lo sem o aval de sua mãe, senadora Kátia.

Inimigos hoje, amigos amanhã…

Neste meio termo, a deputada federal Dorinha Seabra coloca em cena seu interlocutor que tem afirmado para Prefeitos e ex-prefeitos que o União Brasil teria fechado, definitivamente, com o governador Wanderlei Barbosa. Porém, ainda há chances mínimas de mudar o cenário com a entrada do senador Eduardo Gomes que deverá, segundo um aliado, se licenciar do Senado para articular e revigorar a campanha do ex-prefeito de Araguaína, após a professora Dorinha Seabra abandonar o barco de Dimas que disputa com Damaso, governador Wanderlei e Paulo Mourão (PT) sobre quais os nomes que irão para o segundo turno e quais os adversários de hoje que poderão caminhar juntos após as vitórias e derrotas do primeiro turno.