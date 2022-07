Por Redação

Pesquisa realizada pelo Instituto Skala e divulgada nesta sexta-feira, 15, mostra os três principais concorrentes ao Senado pelo Tocantins: Katia Abreu (Progressistas), Ataídes Oliveira (Pros) e Dorinha Seabra (UB), dividindo a preferência do eleitor. Considerando a margem de erro do levantamento que é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, Kátia leva vantagem, seguida de perto por Ataídes e Dorinha.

Os números da pesquisa mostram que Kátia aparece com 21,2%, Ataídes com 15,3% e Dorinha com 14,8%, mais atrás vem Vanderlei Luxemburgo (PSB) com 9,8%, Mauro Carlesse (Agir) com 6,3%, e Pastor Claudemir (Patriotas) com 4,4%. Não sabem são 12,8% e não votariam em nenhum 15,4% dos entrevistados.

Rejeição ao Senado

O levantamento também questionou em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum para o Senado. Kátia e Carlesse aparecem como os mais rejeitados, já Ataídes e Pastor Claudemir são os que possuem os menores índices de rejeição.

*1º* Kátia Abreu – 21,7%

*2º* Mauro Carlesse – 14%

*3º* Vanderlei Luxemburgo – 4,5%

*4º* Dorinha Seabra – 4%

*5º* Ataídes Oliveira – 2,5%

*6º* Pastor Claudemir – 2%

*-* Não Rejeitam – 33%

*-* Nenhum – 18,3%

Dados da Pesquisa

Foram entrevistados pelo Instituto Skala 5.007 eleitores em 50 municípios do Tocantins, entre os dias 1º e 9 de julho deste ano. O levantamento foi realizado com abordagem pessoal em ponto de fluxo populacional e domiciliar e apresenta grau de confiabilidade de 95% de acerto. A pesquisa está registrada com o número TO-00045/2022.