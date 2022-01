por Wesley Silas

O ex-Coordenador Pedagógico, Davi Pereira Abrantes, da Escola Municipal, Antônio Lino, e ex-diretor Regional de Educação em Gurupi irá começar a acompanhar os trabalhos de transição a partir desta segunda-feira, 10, para assumir, definitivamente o cargo de secretário municipal de Educação no mês de fevereiro. Abrantes irá assumir no lugar da experiente pedagoga Amanda Pereira Costa que é Mestre em Educação pela UFT e Especialista em Educação nas áreas de Gestão Educacional.

“Nós combinamos com a secretária Amanda que ela vai ficar até o último dia de janeiro e vai fazer a transição com o Davi e no dia 1º de fevereiro o Davi vai assumir. Amanhã vamos nos reunir, mas não terá nenhum ato de nomeação, mas vamos apenas ajustar para o Davi poder acompanhar todos os detalhes”, adiantou a prefeita Josi Nunes.

Abrantes é o terceiro nome do PTB a fazer parte do primeiro escalão da prefeita Josi Nunes, após a escolha do vice-prefeito, Gleydson Nato para o Desenvolvimento Social e do engenheiro e primeiro suplente de vereador, Elvan Leão na Secretaria de Infraestrutura.

A nomeação de Abrantes confirma as mudanças noticiadas em primeira mão pelo Portal Atitude da substituição de seis secretários municipais. Como Elvan Leão resolveu permanecer como secretário de Infraestrtura, a vaga de Abrantes na Câmara de Vereador deverá ser ocupada pelo vereador PC, que deixará o cargo de diretor de Recursos Humanos da Prefeitura de Gurupi.