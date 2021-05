O prefeito de Tupiratains, Cel. Janilson Veras, que estava hospitalizado em Palmas há 18 dias, faleceu em decorrência de complicações de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Notas de pesar

Lamentavelmente, a Associação Tocantinense de Municípios (ATM), em nome do presidente Diogo Borges, demais prefeitos e prefeitas, bem como colaboradores da entidade municipalista, externa seu mais profundo pesar pelo falecimento do prefeito de Tupiratins, Janilson Veras Barbosa (68 anos), popularmente conhecido no Município como Coronel Janilson, em decorrência de complicações de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

O ex-prefeito é militar reformado da Polícia Militar, e alcançou o cargo de coronel, bem como o Comando-Geral da PM e Secretário de Estado da Segurança Pública. Janilson foi eleito nas últimas eleições com 61,91% dos votos válidos, o que corresponde a 980 votos no total.



O presidente da ATM e prefeito de Talismã, Diogo Borges, lamentou o falecimento do colega prefeito e disse que Coronel Janilson vinha realizando expressivo trabalho em Tupiratins, buscando incansavelmente o desenvolvimento econômico e social do Município. Por fim, o presidente da ATM disse que o Movimento Municipalista perde um grande combatente.

No dia 06 de maio, o prefeito sofreu AVC e, após avaliações médicas, precisou ser encaminhado para unidade hospitalar em Palmas, onde precisou ser internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e intubado para preservar a respiração, informou a equipe médica que atendeu o prefeito. Janilson chegou a apresentar evoluções positivas ao longo tratamento, mas uma piora no quadro clínico acarretou parada cardíaca que vitimou o gestor.

Que Deus em sua infinita bondade possa confortar amigos e familiares neste momento de imensa dor.

Diogo Borges

Presidente

Nota pesar – Cel Janilson Veras*

O cel Janilson foi um grande prestador de serviço para o Estado do Tocantins, onde deixa um legado e uma folha de contribuição inquestionáveis para a população do nosso Estado, tanto no combate ao crime como na construção das políticas públicas de segurança.

Como comandante-geral da Polícia Militar atendeu a sociedade com maestria, e com muito diálogo e firmeza também conduziu a Secretaria de Segurança Pública, no primeiro mandato do Governo Marcelo Miranda, onde apresentou excelentes resultados para o nosso povo.

Com as nossas mais sinceras homenagens e reconhecimento ao trabalho do prefeito, Cel. Janilson Veras, em nome do nosso amigo, o cel. Jaizon Veras, cumprimentamos todos os demais familiares neste momento de dor extrema, e rogamos a Deus o descanso merecido a esse grande soldado que sempre lutou o bom combate.

Nossos sentimentos,

*Deputada Federal, Dulce Miranda e Marcelo Miranda*