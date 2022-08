Por Redação

Uma das maiores forças evangélicas do Estado do Tocantins, que representa a Convenção interestadual de Ministros (Evangelistas e Pastores) e Igrejas Assembleias de Deus no Estado (CIADSETA) declara apoio à candidatura de Professora Dorinha ao Senado Federal.

A reunião aconteceu na tarde desta quinta-feira, 26, em Araguaína. Líderes evangélicos de todo o Estado, que representam a CIADSETA, convenção com mais de 150 igrejas no Tocantins, reforçaram o compromisso de estar junto de Dorinha nesta eleição. O grupo de evangelistas e pastores do Estado nomearam Dorinha como a representante da CIADSETA no Senado Federal.

“Deus sempre guiou meus caminhos e fortaleceu meus princípios de trabalhar para melhorar a condição de vida das pessoas e fazer a diferença para os tocantinenses. É um grande orgulho para mim receber a confiança dos membros da CIADSETA”, disse Dorinha.

O pastor Paulo Martins reforçou que terá na Dorinha uma representante da CIADSETA no Senado.

“A senhora tem todo o nosso apoio, pois precisamos desta representatividade no Senado”, disse o pastor Paulo Martins.