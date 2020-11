“Continuem a contar com meu empenho total em favor dos municípios”, diz Kátia Abreu aos novos eleitos e reeleitos no TO

A senadora Kátia Abreu se manifestou por meio de nota parabenizando a todos os prefeitos e vereadores eleitos neste último domingo nos 139 municípios do Tocantins.

por Régis Caio

A senadora destacou que vai continuar trabalhando duro para trazer recursos para ajudar o Tocantins, por meio das prefeituras.

Confira a nota

Parabéns, prefeitos eleitos! É a partir dos municípios que o Tocantins continuará sendo uma terra de oportunidades

Quero cumprimentar a todos os prefeitos e vereadores eleitos dia 15 último, dos 139 municípios do Tocantins. Desejo a todos um grande mandato em favor do povo, especialmente os mais humildes.

Hoje é um dia de festa, e também é dia de renovar nosso compromisso com a democracia. A exemplo do que sempre faço, com determinação e responsabilidade, continuarei trabalhando duro para trazer recursos para ajudar o Tocantins, por meio das prefeituras.

Penso em particular nos desempregados, nos mais idosos e nos pequenos empresários que não resistem à crise. Minha preocupação é grande com as crianças. Conheço a ansiedade dos jovens e sei o quanto precisam de uma palavra de esperança e oportunidade.

No que depender de mim, o Tocantins continuará a cumprir seu maior desígnio: ser terra de oportunidades. É a partir do trabalho dos prefeitos que vamos manter este ideal histórico do nosso povo. Continuem a contar com meu empenho total em favor dos municípios.

Viva o Tocantins e viva os prefeitos, vices e os vereadores eleitos! Que Deus abençoe e ilumine a todos!

E o meu abraço também especial a todos que concorreram e não obtiveram a vitória completa nas urnas, mas, para mim, são também vencedores por terem participado para fortalecer a democracia.

Uma pessoa pode mover para melhor o mundo de outras pessoas, se souber mover direito.

Senadora Kátia Abreu