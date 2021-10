Em Araguaína, segundo maior município do Tocantins, pelo menos três evangélicos estão de olho em uma das oitos vagas na Câmara dos Deputados em 2022.

Da redação

Entre os postulantes, estão vereador Ygor Cortez, vereador eleito na última eleição e membro da Assembleia de Deus CADETINS. Nos bastidores, Cortez é tido como certo de que irá para a disputa com apoio do segmento evangélico e da classe empresarial.

Outro nome que foi abençoado pela Assembleia de Deus Madureira, é o do empresário Marcos Duarte, eleito vereador com o apoio da denominação. Ele conta com o apoio da Nação Madureira e deverá disputar em Araguaína, os votos com o deputado Federal Tiago Dimas.

Sob novo comando no Tocantins, o PROS pretende lançar o 1º suplente de vereador Ricardo JM. Ele obteve 723 votos na última eleição, é conhecido no Estado devido ao trabalho jornalístico que desenvolve há mais de 14 anos, sendo referência no segmento cristão. Por dois anos consecutivos, o site JM Notícia figurou como o mais lido do Tocantins, segundo o Site Alexa na época. Ele é presbítero da Assembleia de Deus COMADESMA.