Conheça um pouco sobre os deputados eleitos :

Professora Janad Valcari (PL)

Professora Janad Valcari é advogada, administradora de empresas, neuropsicopedagoga, tecnóloga em gestão e empresária no ramo da Educação. Natural de Palmeirópolis, reside em Palmas desde 1992. Recentemente, foi presidente da Câmara de Palmas, sendo reconhecida entre asmelhores parlamentares do Brasil. Em 2022, foi a deputada estadual mais votada na capital e a mulher mais votada do Tocantins, com 31.587 votos.

Moisemar Marinho (PSB)

Natural de Itaguatins, é graduado em Direito. Policial civil do Tocantins, foi membro do Conselho Superior de Polícia Civil e presidente do Sinpol. Em 2017,assumiu suplência de vereador em Palmas. Em 2020, foi o 5º vereador mais votado da capital. Primeiro policial civil no Tocantins, eleito para deputado estadual, defende as bandeiras da Segurança Pública, dos servidores públicos e do bem-estar da população tocantinense.

Valdemar Júnior (MDB)

Natural de Porto Nacional, é radialista formado em Direito. Entrou para a política em 2008, como vereador em Palmas. Foi secretário de Estado da Comunicação, superintendente da RedeSat Tocantins e secretário municipal de Urbanismo de Palmas. Foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2014. Já atuou como presidente doDiretório Metropolitano do MDB de Palmas. Na Aleto, assumiu a 2ªSecretaria da Mesa Diretora. Em 2022, foi reeleito para o 3º mandato consecutivo como deputado estadual.

Claudia Lelis (PV)

Eleita em 2022 para seu segundo mandato como deputada estadual pelo Partido Verde, já exerceu cargo de secretária de Comunicação de Palmas. Foi a primeira mulher eleita vice-governadora do Tocantins e a primeira integrante nacional do Partido Verde (PV) a ocupar o cargo. Na Aleto, atua em defesa das políticas públicas para mulheres, turismo, cultura, esportes e desenvolvimento social.

Vanda Monteiro (UB)

Natural de Miranorte, é empresária e bacharel em Direito. Já foi frentista, vendedora de peixe e de espetinhos. Exerceu o cargo de diretora na Escola de Gestão Municipal, desenvolvendo o Programa de Modernização da Gestão Escolar. Participou do processo de implantação do Resolve Palmas e do programa Jovem Empreendedor. Em 2016, foi eleita vereadora de Palmas; em 2018, tornou-se deputada estadual e, em 2022, reeleita com expressivos 18 mil votos.

Professor Júnior Geo (PSC)

Professor Júnior Geo é assim conhecido por sua trajetória profissional e vínculo com a Geografia. Pós-graduado em Desenvolvimento Sustentável, éconcursado pelo IFTO e ministra aulas em escolas e cursos preparatórios para concursos e vestibulares. Em 2012, foi eleito vereador de Palmas, tendo sidoreeleito em 2016. Em 2019, iniciou sua atuação como deputado estadual, sendo o deputado mais bem votado na capital, reelegendo-se em 2022.

Vilmar do Detran (SD)

Seu nome político está associado aotempo em que trabalhou no Detran, como chefe de Gabinete e diretor de Operações. Seu perfil conciliador e municipalista deu-lhe seu quarto mandato como deputado estadual, defendendo bandeiras como mobilidade, infraestrutura para as estradas e auxílio permanente aos municípios. É presidente do Solidariedade no Tocantins. É empresário e atua na vida pública há mais de 20 anos. Cresceu em Araguaçu e constituiu família em Colmeia, onde casou-se e teve filhos.

Eduardo Mantoan (PSDB)

A paixão de Eduardo Mantoan pela boa política vem do berço. Nascido no norte do Paraná, tem na família referências de gestores honestos e admirados pelo povo. Aos 25 anos, chegou ao Tocantins para exercer a advocacia. Ocupou cargos públicos no Estado, foi consagrado pastor e formou a família que sempre sonhou ao lado de Cinthia Ribeiro, prefeita de Palmas. Considera-se pronto para representar os tocantinenses na Assembleia Legislativa do Tocantins.

Marcus Marcelo (PL)

Graduado em Biologia e Medicina Veterinária, Marcus Marcelo é professor de carreira da rede estadual há mais de 20 anos. É defensor da Educação e da causa animal. Foi secretário de Governo em Araguaína de 2006 a 2008. Foi eleito vereador por dois mandatos, de 2013 a 2020, e durante o período assumiu a presidência da Câmara Municipal por três vezes, de 2013 a 2018. Em 2020, foi eleito vice-prefeito de Araguaína e, em2022, deputado estadual.

Aldair Costa Sousa (Gipão) (PL)

Formado em Administração, foi secretário municipal de Araguaína e vereador por cinco mandatos consecutivos naquela cidade. Chegou a presidir a Câmara de Vereadores nos períodos de 2005-2006 e 2019-2020. Destacou-se como um dos parlamentares mais atuantes na elaboração de projetos de leis que ajudaram no processo de transformação de Araguaína. Em 2022, foi eleito deputado estadual.

Wi ston Gomes (PSD)

Natural de Araguatins, é técnico agropecuário e em Gestão Ambiental. Em 2022, foi eleito deputado estadual com 10.704 votos, distribuídos em 137 municípios, defendendo as bandeiras do servidor público e do produtor rural. Disputou a primeira eleição em 2018, quando alcançou uma suplência. Fundou e presidiu o Sindicato e a Associação dos Servidores da Defesa Agropecuária Sindagro/AFA, liderando lutas em prol dos direitos da categoria.

Gutierres Torquato (PDT)

Natural de Uruaçu (GO), considera-segurupiense de coração, onde viveu sua infância e juventude. Formado em Fisioterapia e Direito, foi secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, e secretário da Administração e da Saúde de Gurupi. Em 2021, assumiu uma suplência na Assembleia Legislativa do Tocantins e, em 2022, foi eleito deputado estadual pelo povo tocantinense.

Eduardo Fortes (PSD)

Natural de São Joaquim da Barra (SP) é formado em Medicina Veterinária. Veio para o Tocantins desde 2009. Empreendedor e atuante na área social, é idealizador dos projetos sociais Hortas Comunitárias, Sopão Solidário, Dia da Gestante, Atleta do Amanhã e Casa de Apoio. Foi eleito vereador de Gurupi para o período de 2017-2020. Chega ao Legislativo estadual com a missão de representar todo o Tocantins, em especial as regiões Sul e Sudeste.

Eduardo do Dertins (Cidadania)

Engenheiro civil, é natural de Cravinhos (SP). Em 1995, mudou-se para Gurupi, onde foi chefe da regional do Departamento de Estradas e Rodagens do Tocantins (Dertins). Logo depois, assumiu a regional do órgão em Dianópolis. Em 2010, foi nomeado secretário da Habitação do Estado. Está em seu sexto mandato consecutivo como deputado estadual, iniciado em 2002. Destacam-se em sua atuação parlamentar as áreas da Educação, Cultura, Agropecuária e Saúde Pública.

Luciano Oliveira (PSD)

Natural de Colmeia, foi criado em Goianorte, onde abriu uma loja voltada para vender produtos agropecuários e material de construção. É agropecuaristaformado em Pedagogia. Em 2012, foi eleito prefeito de Goianorte, com mais de 60% dos votos válidos, reeleito com 72% em 2016. Comandou duas administrações que mudaram a realidade daquela cidade. Eleito deputado estadual em 2022, érepresentante da região centro-norte na Aleto.

Olyntho Neto (Republicanos)

Natural de Goiânia (GO), é produtor agropecuário e empresário formado emAdministração. Entrou para a vida pública aos 21 anos, quando assumiu a Câmara Municipal de Araguaína. Lá, presidiu o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (IMPAR) e foi secretário de Estado da Juventude e dos Esportes. Em 2014, foi eleito deputado estadual,reeleito em 2018 e, agora, em 2022. Atuante, propositivo e participativo, vem fazendo a diferença na Aleto.

Amélio Cayres (Republicanos)

Baiano, chegou ao Tocantins em 1976 para exercer a atividade agropecuária. Em 1996, foi eleito prefeito de Esperantina (TO), sendo reeleito em 2000. Foi eleito deputado estadual em 2006 e reeleito para mais quatro mandatos consecutivos: 2010, 2014, 2018 e 2022, ficando entre os deputados estaduais mais votados, com 22.921 votos nas eleições de 2022.

Fabion Gomes (PL)

Natural de Tocantinópolis, é aposentado como auditor fiscal. Iniciou sua trajetóriapolítica em 1990, quando eleito comosuplente de deputado estadual, assumindo o Legislativo por várias vezes. Já integrou a Mesa Diretora, foi 1º secretário, 2º secretário, 1º e 2º vice-presidentes em diversas legislaturas. Em 2006, foi reeleito para o quinto mandato. Também já foi prefeito de Tocantinópolis por dois mandatos consecutivos. Em 2018, foi reconduzido à Aleto para o sexto mandato. Com a reeleição em 2022, assume o posto pela sétima vez.

Jorge Frederico (Republicanos)

Natural de Araguaína, é formado emCiências Contábeis. Já foi cartorário, empresário, radialista esportivo evereador por Araguaína. Eleito deputado estadual em 2014, foi reeleito em 2018. Na disputa pelo pleito em 2022, consagrou-se como o representante de Araguaína mais votado na história do Tocantins, com 24.929 votos, obtendo a posição como o quarto deputado estadual mais votado.

Nilton Franco (Republicanos)

Antes de chegar ao Legislativo, Nilton Franco já foi prefeito de Pium. Em 2014, foi eleito deputado estadual, reeleito nos anos de 2018 e em 2022. Na Aleto, já presidiu as comissões de Segurança Pública; Constituição, Justiça e Redação; e Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle. Fez parte da Mesa Diretora como 2º secretário e como 2º vice-presidente. Nilton Franco já foi membro efetivo do Parlamento do Mercosul, e atualmente vice-presidente do Parlamento Amazônico.

Jair Farias (UB)

Cearense nascido em Monsenhor Tabosa, aos dois anos de idade veio com seus pais para Sítio Novo (TO), onde foi eleito vice-prefeito em 1992, chegando a assumir como prefeito por alguns meses nos anos de 1995 e 1996. Em 2004, foi eleito novamente vice-prefeito e reeleito ao mesmo cargo em 2008. Em 2018,assumiu o Legislativo estadual, onde ocupou o cargo de 1º secretário. Nas eleições de 2022, foi reeleito com 31.442 votos.

Cleiton Cardoso (Republicanos)

Natural de Porto Nacional, elegeu-se vereador de Palmas em 2012. Eleito deputado estadual em 2014, em 2018 foi reeleito o terceiro mais bem votado do Estado. Em 2022, foi novamente reeleito para um terceiro mandato. Já ocupou a 3ª secretaria na Mesa Diretora e a vice-presidente da Aleto. Como parlamentar, sempre atuou em defesa dos produtores rurais e do desenvolvimento dos municípios.

Léo Barbosa (Republicanos)

Natural de Porto Nacional, cresceu em Taquaruçu, distrito de Palmas. Ingressou na vida política em 2016, quando foi eleito vereador de Palmas. Em 2019, assumiu o Parlamento Estadual, onde permanece pela eleição de 2022. Nas duas eleições, sobressaiu-se como odeputado mais bem votado da história do Tocantins. Na Assembleia Legislativa, foi 2° vice-presidente da Mesa Diretora e presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

Ivory de Lira (PCdoB)

Natural de Miracema do Tocantins, aos 24 anos elegeu-se vereador constituintenaquela cidade. Em Palmas, foi diretor de Articulação Política da Secretaria de Governo, presidente da União dos Vereadores do Tocantins (UVT), secretário de Governo da Prefeitura e vereador por quatro mandatos consecutivos, chegandoa ser presidente da Câmara (2011-2012). Em 2014, elegeu-se primeiro suplente de deputado estadual; em 2016, vereador para seu quinto mandato na Capital. Eleito deputado estadual em 2018, foi reeleito em 2022.