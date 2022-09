Por Wesley Silas

Na última semana que antecede as eleições gerais, continua um cenário onde apenas os partidários apontam na certeza de vitórias dos candidatos a deputado estadual, federal, senado, ao governo do Tocantins e presidente do Brasil; em um cenário onde poucos eleitores, entre os 1.094.003 eleitoras e eleitores aptos a votar nas Eleições de 2022 no Tocantins, sabem o diferenciar os partidos e suas ideologias, éticas e morais como o MDB e PDT, União Brasil e Republicanos, PSDB e PT, PL e Agir, Pros e Novo, PSTU e PSOL, Cidadania e PCdoB – numa confusão que envolve 32 partidos políticos em atividades.

“Minha vida é um milagre”, Ataídes Oliveira durante a Marcha para Jesus

Milhares de famílias saíram às ruas de Gurupi no sábado, 24, para participar da Marcha para Jesus, evento religioso que contou com a presença do candidato ao Senado Ataídes Oliveira (Pros) e da sua companheira Natália Póvoa.

“Quem me conhece, sabe o quanto tenho fé e sou temente a Deus. Participar da Marcha para Jesus hoje, foi uma experiência muito gratificante e de grande espiritualidade. O evento é muito bem organizado, pacífico, e reuniu as famílias gurupienses e de toda a região sul, professando mensagens bíblicas e louvor. Costumo sempre dizer que a minha vida é um milagre”, disse Ataídes.

“Minha geração sonhou em criar um Estado onde prevaleça a justiça social”, Paulo Mourão (PT) em visita a Gurupi

O candidato ao governo do Tocantins pelo PT, Paulo Mourão, foi recebido com em Gurupi no domingo, 25, e também em Araguaína nesta segunda-feira, 26, acompanhado dos candidatos a deputados federais e estaduais e do povo que quer Lula Presidente e Paulo Governador.

“Minha geração sonhou em criar um Estado onde prevaleça a justiça social, onde o pobre possa ter as mesmas condições do filho do rico, onde a juventude se desenvolva tendo condições de conquistar um bom emprego”, ressalta Paulo, que questiona: “O que fizeram do Tocantins, Onde a cada dois anos se cassa um governador?”. Disse Mourão em Gurupi uma semana após Lula ter pedido para que a população do Tocantins vote nele para Governador.

“O Tocantins quer mudança no senado”, Carlos Amastha em reunião em Gurupi

O candidato ao senado pelo Tocantins, Carlos Amastha (PSB) realizou no domingo, 25, uma maratona de caminhadas e reuniões na região Sul do Estado, percorrendo os municípios de Natividade, São Valério da Natividade, Cariri do Tocantins, Peixe e Gurupi. Durante reunião realizada Gurupi ele destacou a presença de milhares de pessoas entre lideranças e moradores ansiosos para ouvir as propostas de Amastha/Stival.

“Política não é negócio. Política é paixão. Política não é emprego. Política é o lugar para fazer a coisa certa, para fazer as transformações que esse Estado precisa”. Disse Amastha ao relembrar a parceria com Stival desde as Eleições de 2018.

Vídeos ofensivos contra Mantoan em grupo de WhatsApp

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) concedeu nova tutela provisória de urgência ao candidato a deputado estadual Eduardo Mantoan (PSDB). A decisão determina que Solimar Pereira Aguiar remova imediatamente o vídeo compartilhado em um grupo de WhatsApp denominado “Tocantins é nosso”.

No documento, a justiça ainda determina que o Solimar pare de veicular e compartilhar o vídeo com mensagens mentirosas e ofensivas, sob pena de multa de R$1.000 por dia, em caso de descumprimento. O prazo máximo dado ao administrador do grupo é de 24h. “Nós entramos com mais duas representações contra duas pessoas por posts caluniosos e difamatórios, que não representam a verdade”. Disse o advogado Solano Donato.

Kátia Abreu abre a semana com caminhada em Gurupi

Senadora e candidata à reeleição, Kátia, iniciou a reta final da campanha com caminhada em Gurupi. Ao Portal Atitude ela comentou sobre as expectativas das eleições e sobre sua corrida agenda até domingo, quando acontece as eleições.

“Estou muito emocionada com o apoio popular, com os líderes e são muitas adesões como vereadores de Gurupi, ex-prefeitos, prefeitos e a sociedade de modo geral. Isso me enche de alegre porque é o reconhecimento do trabalho que nós estamos fazendo”. Disse a senadora. Ele comentou ainda sobre a “agenda apertadíssima”, para esta semana. “Estamos fazendo 06 cidades por dia. Hoje vamos estar em Gurupi até de tarde porque é muito grande”, completou.

Wanderlei, Laurez e Dorinha fazem comício em Gurupi

A partir das 19h dessa segunda-feira, 26, o candidato à reeleição, governador Wanderlei Barbosa juntamente com o seu vice, Laurez Moreira (PDT) e a senadora Dorinha (UB) promovem o primeiro é último comício neste período eleitoral que acontecerá às 19h na Rua 06, entre as Avenidas Santa Catarina – em frente ao Mercado Municipal e será uma demonstração da força em Gurupi onde o governador tem como seu vice o ex-prefeito, Laurez Moreira (PDT), enquanto Dorinha tem o apoio de Laurez e da prefeita Josi Nunes (UB).

O candidato a reeleição do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), recebeu em Palmas também nesta segunda-feira, 26, apoio de representantes de 18 associações de militares, bem como à eleição da deputada federal Professora Dorinha (UB) ao Senado.

“O nosso intuito aqui hoje é reafirmar o nosso apoio à sua reeleição, governador. É uma questão de gratidão pelo tratamento que o senhor já nos deu. Temos pautas para avançar, na próxima gestão, e com certeza será com o senhor. Então, conte com a gente”, disse o presidente da Associação dos Praças e Soldados (Apra), sargento Claylson da Silva Carneiro Xavier.

“Espero que o tampão vá, explique denúncias e apresente propostas”, alfineta Dimas ao confirmar sua presença no último debate da Globo

O candidato a governador Ronaldo Dimas (PL-MDB-Podemos) confirmou que participará nesta terça, 27 de setembro, do debate entre os postulantes ao comando do Palácio Araguaia na Globo/TV Anhanguera. O confronto de ideias será transmitido a partir das 22 horas, após a novela Pantanal.

“Esse é o último debate entre os candidatos. Ele tem situações graves para dar explicações à sociedade e também precisa apresentar propostas concretas à população, algo que não fez até agora. Espero que tampão compareça, explique as denúncias e discuta o Tocantins”, ressaltou Dimas.

“Como se compra um mandato de deputado”

Márlon Reis (PSB) é candidato a deputado federal pelo Tocantins, jurista, advogado e ex-magistrado brasileiro, especialista em Direito Eleitoral e Partidário, com atuação nos Tribunais Superiores. Ele é nacionalmente conhecido como o principal líder da conquista da Lei da Ficha Limpa e reconhecido como um dos principais advogados eleitoralistas do País e classificado no ano de 2009 como um dos 100 brasileiros mais influentes do País.

Compra de votos, rachadinhas, porcentagens em convênios e agiotas. O assunto é alvo de discursos, postagens em redes sociais e vídeos do advogado especialista em direito eleitoral Márlon Reis. Um dos vídeos, nomeado como “Como se compra um mandato de deputado?”, viralizou nas redes sociais e já alcança mais de 150 mil visualizações, cerca de 140 mil no Tik Tok e cerca de 10 mil acessos no Instagram.