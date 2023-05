Raquel Oliveira / Ascom Deputado Eduardo Fortes

“São 100 dias de mandato a serviço dos cidadãos tocantinenses. Quero agradecer a confiança depositada em mim. Já passamos em vários municípios tocantinenses, para agradecer a confiança e os votos, além de ouvir as principais necessidades de cada localidade. Mas isso é só o começo. Ainda temos muito a conquistar e conto com o apoio de todos”, afirmou entusiasmado Eduardo Fortes, deputado estadual mais votado da região Sul do Tocantins no dia 10, ao fazer um balanço dos seus 100 dias de mandato.

Entre as conquistas dos 100 dias de mantado está a inauguração da Casa de Apoio Nova Esperança em Gurupi, que já atendeu 500 famílias do Tocantins e de outros estados brasileiros.

“São famílias que vem para Gurupi, juntamente com acompanhante, fazer consultas, exames e tratamentos médicos, mas não têm condições de pagar por uma hospedagem digna e alimentação gratuita”, complementou o deputado destacando que a Casa de Apoio foi o seu primeiro compromisso de campanha cumprido.

Na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto) o parlamentar já apresentou mais de 100 proposições. Entre elas está a criação e a instalação da Frente Parlamentar da Agroindústria, criada pela primeira vez na história da Casa de Leis; solicitação de implantação de uma casa de apoio aos tocantinenses que fazem tratamento contra o câncer no Hospital de Amor em Barretos (SP); implantação leitos de UTI infantil no Hospital Regional de Gurupi; criação da primeira UPA Veterinária do Tocantins em Gurupi; entre outros importantes requerimentos e projetos de lei.

Horta Comunitária

Nos 100 dias de mandato o parlamentar também ampliou as hortas do projeto Horta Comunitária, nos setores João Lisboa da Cruz e Campo Bello. Outras quatro estão em implantação sendo uma em Dianópolis, outra em Alvorada e duas em Gurupi (uma no 4 BPM e outra no Campus da UFT). Ao todo mais de 3.500 famílias serão atendidas gratuitamente com legumes, frutas verduras e hortaliças.

“Estamos combatendo a fome no Tocantins e levando alimentos saudáveis e de qualidade para milhares de famílias. Meu compromisso é melhorar significativamente a vida cidadão tocantinense”, reforçou o deputado.

Com o projeto Atleta do Amanhã o deputado também realizou dois torneiros e cerca de 500 atletas amadores participaram dos jogos. “Um momento único de interação entre desportistas, amigos e familiares. Buscamos resgatar e incentivar a prática esportiva nos bairros de Gurupi e municípios vizinhos, além de apoiar times e associações com material esportivo”, explicou Fortes.

Com o apoio de parceiros, entidades privadas e voluntários da comunidade foi realizada também mais uma edição do Sopão Solidário. Mais de 1000 famílias foram atendidas.