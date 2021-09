Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação (via Coletivo Somos)

Com a unificação nacional dos partidos de oposição a Bolsonaro, as articulações locais para também ampliar a participação de partidos e outras organizações do estado são esperadas.

Para sexta-feira, 24, está prevista reunião com novos partidos para chegar o mais próximo da unificação nacional. A Central Única dos Trabalhadores (CUT) e os sindicatos que compõem o Comitê também articulam essa semana a adesão de mais organizações sindicais.

Segundo o Coletivo SOMOS, Este é o sexto ato político da campanha Fora Bolsonaro que é articulada no Brasil inteiro. Em Palmas, as ações já ocuparam a Avenida JK por duas vezes, o Parque dos Povos Indígenas, a rotatória de entrada em Taquaralto, além de realizar panfletagem pela conscientização política dos cidadãos e cidadãs em toda a cidade.