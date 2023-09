Comissão Provisória do PV apresenta renúncia coletiva ao presidente da sigla

Por Wesley Silas

A falta de alinhamento com o PV estadual, presidido pelo ex-deputado estadual e atual Secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), Marcelo Lelis, fez com que a comissão provisória do PV de Gurupi comunicasse a renúncia coletiva de todos os seus membros.

O presidente do diretório municipal do PV (Partido Verde) de Gurupi, Pedro Dias enviou oficio ao presidente Estadual do PV, Marcelo Lelis, comunicando que “por motivo de foro íntimo” houve a “renúncia coletiva de todos os membros da comissão”. Entre os membros estão o nome do advogado, Dr. Luiz Cláudio Barbosa, que teve o seu nome ventilado em 2020 para disputar a Prefeitura de Gurupi e o do médico veterinário, jornalista e perito aposentado, professor Jonair Rocha, que nos bastidores é tido como um dos pré-candidatos a vereador por Gurupi nas eleições de 2024.

Segundo informações de um dos membros, todos continuarão na federação partidária representada pelo PT, PCdoB e PV.