por Wesley Silas

Segundo postou o jornalista Lainton Costa em seu twitter, o governador afastado, Mauro Carlesse, teria dado entrado no hospital às 02h da manhã do sábado no hospital da capital paulista, enquanto o relator diz que a documentação não há atestado médico.

No meio jurídico continua a incerteza da sobre o poder deliberativo da comissão, sem ter a convocação assinada do impeachmado.

A polêmica na convocação de Carlesse acontece no mesmo dia em que o ministro Campibell, decretou a primeira prisão do suposto sistema de lavagem que teria afastado o governador Mauro Carlesse. O suspeito seria o operador financeiro, Diogo Honório, que encontra-se preso no presídio do Palmas.