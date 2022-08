Por Wesley Silas

A Convenção do PSD em Lavandeira reunião mais pessoas do que a população do município com menos de 2 mil habitantes.

“O Tocantins precisa voltar a crescer para gerar empregos e acabar com a pobreza”, disse Irajá.

Segundo Irajá, ele aproveitará profissionais do Estado para fazer o seu plano de governo, sem ataques aos adversários.

“Faremos uma eleição limpa, sem ataques aos adversários. Nosso plano de governo não será produzido por marketeiros ou gente de fora. É um plano de governo construído por tocantinenses para os tocantinenses. Vamos trabalhar e enfrentar os problemas reais para melhorar a vida em todos os 139 municípios”, disse.

Em seguida completou: “Arrebentamos em Lavandeira!!!! O Tocantins e o Sudeste estão mais felizes”, disse Irajá ao mostrar