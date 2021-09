por Redação

O evento contará com a presença do ministro da Educação, Milton Ribeiro, e do presidente do FNDE, Marcelo Ponte. A atividade está prevista para ocorrer no auditório do Unitpac (Centro Universitário Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos) e é voltada para prefeitos, vice-prefeitos, secretários de Educação e demais gestores da área dos 139 municípios do Tocantins.

A Prefeitura de Araguaína será parceira na realização da atividade, dando suporte logístico e contribuindo com o evento. As inscrições para o evento são obrigatórias e devem ser feitas no link no final desta matéria.

A abertura da atividade está prevista para as 8h30. Ao longo de todo o dia, técnicos do Ministério e do FNDE estarão à disposição dos representantes dos municípios para esclarecer qualquer dúvida e, inclusive, ajudar a sanar pendências que hoje bloqueiam a realização de convênios.

Esses esclarecimentos serão prestados em atendimentos individualizados, nos quais os técnicos do MEC e do FNDE terão acesso total aos sistemas. Com isso, poderão verificar as pendências dos municípios em detalhes, aumentando as chances de encontrar soluções rápidas. Essa, portanto, será uma grande oportunidade para os municípios.

De 2019 até agora, a Bancada Federal destinou R$ 118 milhões para a educação pública do Tocantins apenas de emendas impositivas coletivas. Além disso, outros milhões de reais foram destinados via emendas individuais impositivas de cada um dos 11 parlamentares do Estado – oito deputados federais e três senadores.

O link para os prefeitos e gestores municipais confirmarem a presença na atividade é este: https://docs.google.com/forms/d/1CMvihctio6Pgto-Q98J6JUO7WUqu7BGtn29JTJXcm2I/.

Mais informações podem ser obtidas no telefone: 61-3215-5269.