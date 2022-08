O evento de lançamento vai acontecer a partir das 19h00, e contará com a presença do governador Wanderlei Barbosa, e do candidato a vice governador, Laurez Moreira, além de diversos candidatos a deputado estaduais que fazem parceria com Alexandre nas eleições 2022.

Vereadores de diversas cidades do estado devem participar do evento de lançamento da candidatura, hoje cerca de 80 vereadores fazem parte da base de sustentação do candidato a deputado federal, além disso, ex-prefeitos de toda região devem participar do lançamento.

O evento de lançamento vai acontecer no estacionamento da casa de eventos Seven, na rua das Mansões, no setor Jardim Paulista em Araguaína.

Deputado presente

Alexandre reforça que irá fazer mandato participativo, com atenção aos municípios e contato direto com a comunidade, “Vamos fazer um mandato diferente, com atenção aos municípios, e com gabinete aberto à população Tocantinense”. Afirmou Alexandre.