Em clima de otimismo, responsabilidade e reforçando o discurso da necessidade se mudar por completo a gestão do pública do governo do Estado, a coligação A Transformação que o Tocantins Precisa, do candidato a governador Ronaldo Dimas (PL) e do candidato a vice-governador Freire Júnior (MDB), registrou, nesta sexta-feira, 12 de agosto, suas candidaturas.

O registro no TRE-TO (Tribunal Regional Eleitoral) foi eletrônico e aberto para todos os 77 candidatos proporcionais da coligação que puderam acompanhar via reunião virtual no Meet. Nos discursos, os candidatos e os líderes políticos ressaltaram que a própria forma de se fazer o registro é inovadora e antenada com a digitalização que o mundo vive. A coligação reúne o PL, o MDB e o Podemos.

“Essa é uma nova forma de se fazer reuniões, de se levar a mensagem com mais agilidade. Se alguém tiver dúvida, é com esse time que teremos um governo digital, um governo mais moderno e que possa ter muito mais agilidade no atendimento das necessidades da população”, destacou Dimas.

O candidato também agradeceu a todos os líderes que o apoiaram, aos dirigentes dos três partidos e às equipes

colaboradores. “Muito grato a todos pela confiança, pelo companheirismo! Agora, acabou o treino e vamos para o jogo. E os titulares somos todos nós que, juntos, buscaremos a vitória”, ressaltou Dimas.

Confira a biografia de Ronaldo Dimas

Eduardo Gomes fala em time de fibra e pede comparações

Ao falar diretamente de Brasília logo após uma reunião de coordenação da campanha presidencial, o presidente estadual do PL e líder do governo do presidente da República Jair Bolsonaro (PL) no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes lembrou que o Tocantins foi um estado criado com muita dificuldade e teve em Ronaldo Dimas como um dos participantes ativos no processo de consolidação do Estado. O parlamentar lembrou que Ronaldo Dimas conseguiu muitas vitórias na teimosia, destacando os processos de formação do Sinduscon-TO (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Tocantins) e da Fieto (Federação das Indústrias do Tocantins).

“Esse time não é de brincadeira, é um time de fibra, que vem vencendo as resistências. Essa inovação de hoje no registro não representa só os 50 candidatos a deputado estadual, os 27 candidatos a deputado federal, a governador e a vice, mas representa milhares e milhares de tocantinenses que querem dar um basta no improviso, no jeitinho”, salientou o senador.

Gomes disse ter certeza que seu grupo está apresentando a melhor pessoa do Estado para governar o Estado e pediu para que todos, inclusive os meios de comunicação, façam comparações sempre levando em conta que quando um candidato se propõe a fazer algo, é necessário haver lastro com aquilo que ele já fez. Dimas foi prefeito de Araguaína de 2013 a 2020, fez uma gestão transformadora, terminou o segundo mandato com mais de 70% de aprovação e elegeu seu sucessor.

“Nós no Tocantins estamos apresentando o melhor quadro que nós temos, com todo o respeito aos adversários. Para esse momento, o melhor candidato para o Tocantins é o nosso Ronaldo Dimas, 22. Esse registro é muito importante, mas é o primeiro passo para uma vitória que ficará na história do Tocantins. Essa coligação é uma coligação diferente, é uma coligação moderna”, disse.

MDB destaca parceria e comprometimento de Dimas

Tanto o candidato a vice-governador, quanto o presidente estadual do MDB, o ex-governador Marcelo Miranda, destacaram o compromisso de Ronaldo Dimas com o Estado com o projeto de transformação do Tocantins.

“O dia de hoje é um dia histórico. O MDB acredita nesse projeto. O projeto de Ronaldo Dimas e Freire Júnior é o projeto para transformar o Tocantins”, destacou Marcelo Miranda.

Por sua vez, Freire Júnior salientou que o registro eletrônico mostra modernidade da coligação e disse que o estado precisa sair da situação de bagunça, falta de planejamento e balbúrdia a qual se encontra. Ele ressaltou o trabalho de Dimas e contou que o próprio candidato revisou e aprovou os pontos do plano de governo registrado no TRE-TO.

Confira a biografia do candidato a vice-governador Freire Júnior (MDB)

Podemos destaca projeto sólido e confiável

Presidente estadual do Podemos, o deputado federal Tiago Dimas destacou que a formalização da aliança e o registro de candidatura mostram que o projeto de transformação é sólido e confiável. Tiago lembrou que o Ronaldo Dimas estruturou todo o Podemos e deixou uma forte chapa de candidatos a deputado federal.

Tiago também elogiou a aliança construída e o compromisso de todos os envolvidos em querer um Tocantins melhor. “Estamos preparados. Hoje fica registrada a candidatura que vai nos levar adiante, consolidando os nomes de Ronaldo Dimas e Freire Júnior”, salientou.